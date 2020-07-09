Владимир Зеленский. Фото: Лига.net

https://racurs.ua/n140880-visokosnyy-god-zelenskiy-nazval-prichinu-problem-v-strane.html

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Сложный високосный год — так прокомментировал все проблемы в стране президент Украины Владимир Зеленский.

В скором времени страна сможет преодолеть коронавирусный кризис и нестабильность на рынке из-за отставки главы Национального банка Якова Смолия, заявил Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области, сообщают УНН.

Комментируя заявление экс-чиновницы Валерии Гонтаревой о том, что Международному валютному фонду (МВФ) нужно заморозить помощь Украине из-за отставки Смолия, спровоцированной давлением на НБУ, Зеленский заявил, что ситуация с Нацбанком стабилизируется сама собой, а все трудности — это следствие високосного года.

Мы все преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный, — заявил президент.

1 июля глава НБУ Смолий написал заявление об отставке из-за политического давления. В самом банке тоже подтвердили информацию о том, что на НБУ оказывают влияние. Несмотря на опровержение со стороны Офиса президента, западные партнеры высказали обеспокоенность тем, что НБУ теряет свою независимость.



Напомним, ранее исполняющая обязанности главы Министерства энергетики Ольга Буславец рассказала журналистам, что проводит собеседования с помощью интуиции и знака по гороскопу.