Я рождена под знаком рыб — министр Шмыгаля раскрыла секрет успешной кадровой политики

https://racurs.ua/n140784-ya-rojdena-pod-znakom-ryb-ministr-shmygalya-raskryla-sekret-uspeshnoy-kadrovoy-politiki.html

Ракурс

Ольга Буславец, исполняющая обязанности главы Министерства энергетики, в ответ на просьбу журналистов расставить по приоритетности кандидатов в угольные заместители, начала рассказывать о том, как интуиция ей помогает на собеседованиях, а также раскрыла свой знак по гороскопу.

И. о. министра попросили расставить по приоритетности с первого по третье место кандидатуры в «замы» Виталия Довгаля, Сергея Дяченко и Владимира Бабченко. Буславец отметила, что у каждого кандидата есть масса плюсов и какие-то минусы, с которыми можно считаться, пишет «Экономическая правда».

С этими людьми я познакомилась на собеседованиях. Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть, — заявила и. о. министра энергетики.

Буславец отметила, что указанные кандидатуры способны на решение поставленных задач.

Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств, — резюмировала чиновник.

Такие заявления Буславец вызвали бурную реакцию соцсетей: