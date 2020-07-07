Я народжена під знаком риб — міністр Шмигаля розкрила секрет успішної кадрової політики

https://racurs.ua/ua/n140784-ya-narodjena-pid-znakom-ryb-ministr-shmygalya-rozkryla-sekret-uspishnoyi-kadrovoyi-polityky.html

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Ольга Буславець, виконуюча обов’язки глави Міністерства енергетики, у відповідь на прохання журналістів вказати по пріоритетності кандидатів в вугільні заступники, почала розповідати про те, як інтуїція їй допомагає на співбесідах, а також розкрила свій знак зодіаку.

В. о. міністра попросили розставити по пріоритетності з першого до третього місця кандидатури в заступники — Віталія Довгаля, Сергія Дяченка та Володимира Бабченка. Буславець зазначила, що у кожного кандидата є маса плюсів і деякі мінуси, з якими можна працювати, пише «Економічна правда».

З цими людьми я познайомилася на співбесідах. Скажу вам чесно, що іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народжена під знаком риб, це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона у мене є, — заявила в. о. міністра енергетики.

Буславець додала, що зазначені кандидатури здатні виконувати поставлені завдання.

Але я не працювала з ними настільки щільно, щоб дати їм оцінку або пріоритезацію з точки зору професійних якостей, — резюмувала чиновниця.

Такі заяви Буславець викликали бурхливу реакцію соцмереж: