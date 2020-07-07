На спалах чуми в Китаї відреагувала ВООЗ, фото — Пикабу

https://racurs.ua/ua/n140783-na-spalah-chumy-v-kytayi-vidreaguvala-vooz.html

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Спалах бубонної чуми в Китаї не є небезпечним для більшості країн регіону. Всесвітня організація здоров’я (ВООЗ) не вбачає значного ризику у зв’язку з випадками зараження у Монголії і в автономному районі Внутрішня Монголія в Китаї.

В офіційному зверненні ВООЗ повідомила, що існують антибіотики, які допомагають боротися проти чумної бактерії. Людину можна врятувати впродовж доби після виявлення симптомів.

Представник ВООЗ Маргарет Харріс сказала, що влада добре справляються з ситуацією, повідомляє Reuters.

Ми стежимо за спалахом за сприяння влади Китаю і Монголії. Ми не вважаємо, що ризик високий, але уважно стежимо за ситуацією, — сказала спікер ВООЗ.

Випадки зараження бубонною чумою раніше зафіксували в Монголії і в автономному районі Внутрішня Монголія. Це поруч із кількоми регіонами РФ: Алтаєм, Тувою, Бурятією і Забайкаллям.

Чума передається людям від заражених тварин (переважно гризунів), а також через укуси бліх. Небезпечні для людини й бабаки, які є природними носіями чуми в Азії і на території Росії. Також чума передається від зараженої інфекцією людини при особистих контактах. Чума лікується антибактеріальними засобами, для профілактики проводиться вакцинація.

Раніше у скотаря з Внутрішньої Монголії зафіксували випадок захворювання бубонною чумою. У зв’язку з цим місто Баян-Нур заблокували для в’їзду і виїзду.