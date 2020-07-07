На вспышку чумы в Китае отреагировала ВОЗ, фото — Пикабу

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Вспышка бубонной чумы в Китае не является опасной для большинства стран региона. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не оценивает высоко риски в связи со случаями заражения в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае.

В официальном обращении ВОЗ сообщила, что существуют антибиотики, которые помогают бороться против чумной бактерии. Человека можно спасти в течение суток после обнаружения симптомов. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что власти хорошо справляются с ситуацией, сообщает Reuters.

Мы следим за вспышкой при содействии властей Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высок, но внимательно следим за ситуацией, — сказала спикер ВОЗ.

Случаи заражения бубонной чумой ранее зафиксировали в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия. Это рядом с несколькими регионами РФ: Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох. Опасны для человека и сурки, которые являются естественными носителями чумы в Азии и на территории России. Также чума передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики проводится вакцинация.

Ранее у скотовода из Внутренней Монголии зафиксировали случай заболевания бубонной чумой. В связи с этим город Баян-Нур заблокировали для въезда и выезда.