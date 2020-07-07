Призыв для выпускников могут отсрочить. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n140782-prizyv-dlya-vypusknikov-shkol-i-kolledjey-prosyat-otsrochit-v-mon-dokument.html

Ракурс

Весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального, профессионального передвысшего и высшего образования 2020 года просят отсрочить.

С соответствующей просьбой в Министерство обороны Украины обратилось Министерство образования. Письмо МОН с подписью и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета обнародовано на веб-странице ведомства.

В документе говорится о том, что из-за коронавирусного карантина проведение вступительной кампании было перенесено на август. В Министерстве образования просят предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва и принять решение относительно их призыва уже осенью, если потенциальные призывники не продолжат свое обучение.

В МОН отметили, что ситуация, которая сложилась в этом году с параллельным проведением вступительной и призывной кампаний вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц.

Ранее сообщалось, что весенний призыв юношей на срочную военную службу отсрочен с апреля-июня на май-июль.