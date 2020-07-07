Соответствует ли языковой закон Конституции, определились у Зеленского

Языковой закон соответствует Конституции. Фото: REUTERS

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Закон о языке рассматривает сегодня, 7 июля, Конституционный суд Украины. Во время своего выступления представитель президента Владимира Зеленского Федор Вениславский заявил, что действующий языковой закон полностью соответствует Конституции.

По его мнению, этот закон регулирует исключительно украинский язык, а обвинения в дискриминации национальных меньшинств с помощью него не имеют под собой оснований. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Все разделы обжалуемого закона имеют четкое направление — это обеспечение функционирования украинского языка. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков. То есть, Верховная Рада должна определить порядок применения других языков. И именно ВР должна принять определенный закон, который будет регулировать применение русского и других языков национальных меньшинств, — подчеркнул Вениславский.

Чиновник также отметил, что заявления о привилегированности крымскотатарского языка над другими не соответствует действительности.

В свою очередь авторы конституционного представления в КСУ считают, что языковой закон не соответствует ряду норм Основного Закона. По их мнению, данный закон дискриминирует другие языки национальных меньшинств в Украине, а также усиливает дискриминацию граждан по языковому признаку.

Напомним, утром 7 июля в Конституционном суде Украины начали рассматривать вопрос о конституционности закона о государственном языке на основании представления 55 народных депутатов. По их мнению, данный закон является неконституционным.