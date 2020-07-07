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Автобус с детьми влетел в озеро в Китае, есть жертвы, фото — Global Times

Автобус с детьми влетел в озеро в Китае, есть жертвы — видео падения

7 июл 2020, 14:27
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ДТП в Китае привело к массовой гибели детей. Школьный автобус 7 июля упал в искусственное озеро в городе Аньшунь.

Жертвами аварии стали 21 человек. Количество погибших школьников пока что китайские СМИ не сообщают. 15 человек спасли, сообщает Global Times.

Падение автобуса с детьми в озеро в Китае попало на видео, фото — Global Times

В сети появились фотографии и видео с места трагедии. На видео видно, что городской автобус на полной скорости вдруг начал пересекать встречную полосу. Он пробил забор и вылетел в городское водохранилище.

Причина аварии пока что не установлена. На месте работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов, которые с помощью крана подняли автобус из воды.


Падение автобуса с детьми в озеро в Китае попало на видео, фото — Global Times


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