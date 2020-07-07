Автобус с детьми влетел в озеро в Китае, есть жертвы, фото — Global Times

https://racurs.ua/n140780-avtobus-s-detmi-vletel-v-ozero-v-kitae-est-jertvy-video-padeniya.html

Ракурс

ДТП в Китае привело к массовой гибели детей. Школьный автобус 7 июля упал в искусственное озеро в городе Аньшунь.

Жертвами аварии стали 21 человек. Количество погибших школьников пока что китайские СМИ не сообщают. 15 человек спасли, сообщает Global Times.

В сети появились фотографии и видео с места трагедии. На видео видно, что городской автобус на полной скорости вдруг начал пересекать встречную полосу. Он пробил забор и вылетел в городское водохранилище.

Причина аварии пока что не установлена. На месте работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов, которые с помощью крана подняли автобус из воды.