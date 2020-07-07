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Падіння автобусу з дітьми в озеро у Китаї потрапило на відео, фото — Global Times

Автобус з дітьми влетів в озеро у Китаї, є жертви — відео падіння

7 лип 2020, 14:27
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ДТП в Китаї призвела до масової загибелі дітей. Шкільний автобус 7 липня впав у штучне озеро в місті Аньшунь.

Жертвами аварії на півдні Китаю стала 21 людина. Кількість загиблих школярів наразі китайські ЗМІ не повідомляють. 15 осіб врятували, повідомляє Global Times.

У мережі з’явилися фотографії та відео з місця трагедії. На відео видно, що міський автобус на повній швидкості раптом почав перетинати зустрічну смугу. Він пробив паркан і вилетів у міське водосховище.

Падіння автобусу з дітьми в озеро у Китаї потрапило на відео, фото — Global Times

Причина аварії наразі не встановлена. На місці працюють близько 100 рятувальників, зокрема 17 водолазів, які за допомогою крана підняли автобус з води.


Падіння автобусу з дітьми в озеро у Китаї потрапило на відео, фото — Global Times


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