Падіння автобусу з дітьми в озеро у Китаї потрапило на відео, фото — Global Times

https://racurs.ua/ua/n140780-avtobus-z-ditmy-vletiv-v-ozero-u-kytayi-ie-jertvy-video-padinnya.html

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ДТП в Китаї призвела до масової загибелі дітей. Шкільний автобус 7 липня впав у штучне озеро в місті Аньшунь.

Жертвами аварії на півдні Китаю стала 21 людина. Кількість загиблих школярів наразі китайські ЗМІ не повідомляють. 15 осіб врятували, повідомляє Global Times.

У мережі з’явилися фотографії та відео з місця трагедії. На відео видно, що міський автобус на повній швидкості раптом почав перетинати зустрічну смугу. Він пробив паркан і вилетів у міське водосховище.

Причина аварії наразі не встановлена. На місці працюють близько 100 рятувальників, зокрема 17 водолазів, які за допомогою крана підняли автобус з води.