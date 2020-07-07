Левко Лукьяненко чествуют в Украине — фото и видео о легендарном диссиденте

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Левко Лукьяненко — известного диссидента и правозащитника, соучредителя Украинской Хельсинской группы, бывшего народного депутата и соавтора Акта провозглашения независимости Украины не стало 7 июля два года назад.

Лукьяненко боролся за судьбу Украины всю свою жизнь и отсидел за нее 27 лет, в том числе 72 суток он провел в камере смертников, ожидая исполнения смертного приговора.

Соавтор Акта провозглашения независимости в 15-летнем возрасте попал на войну, впоследствии окончил вечернюю офицерскую школу и учился на юридическом факультете Московского университета (вступал туда, чтобы «не только иметь саблю, но и отточить ум»). Будущий «опасный рецидивист» был комсомольцем, потом — членом партии и штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС. Однако советская карьера его интересовала меньше, чем справедливость.

Окончательно его взгляды сформировались во время службы в Австрии, где он мог сравнить жизнь в Украине и в Европе и то, что об этом говорила официальная пропаганда. Украинца, пережившего Голодомор, поразили эшелоны, которые везли через Баден украинскую пшеницу в Европу в то время, как в Украине люди голодали, пишет УИНП.

Это было большое возмущение и несправедливость, которую я осознавал постепенно. Наконец, решил, что пойду путем Северина Наливайко — буду бороться за независимую Украину. Я тогда стал и поклялся перед небом. Был обычный день — ничего не произошло. Земля как крутилась, так и продолжила крутиться. Но клятву я выдержал, — вспоминал Лукьяненко.

Он создал сначала подпольный Украинский рабоче-крестьянский союз, а затем — вошел в Украинскую Хельсинскую группу. После этого была камера смертников, которую заменили на многолетнее заключение.

24 августа 1991 года именно в его руках оказалась школьная тетрадь, на страницах которой были написаны слова исторического «Акта провозглашения независимости Украины».

С начала российско-украинской войны Лукьяненко уже в почтенном возрасте регулярно ездил на передовую к бойцам, где подбадривал защитников Украины. Диссидент также верил в победу в войне с Россией.

Война с Московией — это необходимое условие, и мы должны бороться, потому что только поборов Москву Украина станет по-настоящему независимой. В этом отношении — большие плюсы, потому что впервые за многие века у Украины не много врагов. Украина имеет лишь одного врага, а многие государства нас поддерживает, — говорил он.

Часть своей Шевченковской премии 2016 года он выделил на строительство храма святителя Николая Чудотворца в селе Хотов Киевской области.

Ни в коем случае не останавливайтесь! Не позволяйте себе никакого разочарования! Необходимо понимать, что наш путь только начался, — таким было его жизненное кредо.

Лукьяненко был кандидатом на пост президента Украины на выборах 1 декабря 1991 года и занял третье место после Леонида Кравчука и Вячеслава Чорновила.