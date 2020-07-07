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Ракурс
Редкий снимок необычной галактики сделали астрономы. Фото: Pexels

Редкий снимок необычной галактики сделали астрономы (ФОТО)

7 июл 2020, 14:11
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Телескоп «Хаббл» сделал снимок галактики NGC 7513, расположенной на расстоянии 65 млн световых лет от Земли в созвездии Скульптора, которая движется в сторону Млечного пути.

Эта галактика имеет необычную особенность — она ​​"убегает" на очень большой скорости. Об этом говорится на сайте обсерватории.

Сообщается, что эта галактика движется в 52 раза быстрее Земли. Так, скорость Земли составляет около 30 км/c, а NGC 7513 способна развивать скорость вплоть до 1564 км/с.

Редкий снимок необычной галактики сделали астрономы. Фото: Хаббл

Несмотря на то, что некоторые галактики постепенно сольются в одну из-за гравитационного касания, большинство галактик Вселенной движутся в противоположную сторону друг от друга. Астрономы объясняют это расширением Вселенной.


Экспериментально расширение Вселенной проявляется в виде выполнения закона Хаббла, который говорит о том, что скорость взаимного удаления галактик пропорциональна расстоянию между ними.

Напомним, ранее мы сообщали, что телескоп «Хаббл» зафиксировал необычную спиральную галактику. Эта галактика входит в созвездие Волос Вероники и имеет очень необычную форму.


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