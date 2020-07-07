На Сумщине взорвали автомобиль «Укрпочты». Фото: Нацполиция

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В Полтавской области неизвестные грабители взорвали служебный автомобиль «Укрпочты».

Предварительно установлено, что сегодня возле села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали фургон и завладели деньгами в сумме 2,75 млн грн и табельным оружием охранника. В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 июля сообщил Офис генпрокурора.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в области ввели план перехват.

В пресс-службе областной полиции добавили, что по факту нападения решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в мае злоумышленники взорвали банкомат в селе Шевченково Черкасской области и похитили 400 тыс. грн. Впоследствии полицейские задержали грабителей, ими оказались иностранцы.