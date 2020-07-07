На Сумщині підірвали автомобіль «Укрпошти». Фото: Нацполіція

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У Полтавській області невідомі грабіжники підірвали службовий автомобіль «Укрпошти».

Попередньо встановлено, що сьогодні поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали фургон і заволоділи грошима в сумі 2,75 млн грн і табельною зброєю охоронця. Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій госпіталізований у тяжкому стані. Про це 7 липня повідомив Офіс генпрокурора.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, в області ввели план перехоплення.

У прес-службі обласної поліції додали, що за фактом нападу вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ст. 15, ч. 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні зловмисники підірвали банкомат в селі Шевченкове Черкаської області та викрали 400 тис. грн. Згодом поліцейські затримали грабіжників, ними виявилися іноземці.