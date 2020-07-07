Війна на Донбасі. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n140776-ultymatumu-pro-status-donbasu-ne-bulo-reznikov-vypravdav-rosiu.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, за цей час Росія неодноразово намагалась просунути свої умови щодо завершення конфлікту. Зокрема, раніше з’явилася інформація, що на нормандських переговорах в Берліні Росія вимагала від України до 6 липня надати проект особливого статусу Донбасу.

Утім, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав цю інформацію недостовірною. Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, за 11 годин переговорів він «не побачив і не почув» ультиматумів. Водночас сторони обговорювали варіанти виконання мінських домовленостей, зокрема, пункту про правові аспекти врегулювання конфлікту. Саме в ньому йдеться про ухвалення низки законодавчих актів. Водночас, за його словами, Україна вчергове підкреслила, що ніякого особливого статусу Донбасу не буде.

Він зазначив, що новина про ультиматум від Росії — фейк. Резніков також закликав не довіряти цій інформації.