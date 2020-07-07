Война на Донбассе. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n140776-ultimatuma-o-statuse-donbassa-ne-bylo-reznikov-opravdal-rossiu.html

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Война на Донбассе длится уже шесть лет, за это время Россия неоднократно пыталась продвинуть свои условия для завершения конфликта. В частности, ранее появилась информация, что на нормандских переговорах в Берлине Россия требовала от Украины до 6 июля предоставить проект особого статуса Донбасса.

Впрочем, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал эту информацию недостоверной. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова».

По его словам, за 11 часов переговоров он «не увидел и не услышал» ультиматумов. При этом стороны обсуждали варианты выполнения минских договоренностей, в частности, пункта о правовых аспектах урегулирования конфликта. Именно в нем речь идет о принятии ряда законодательных актов. При этом, по его словам, Украина в очередной раз подчеркнула, что никакого особого статуса Донбасса не будет.

Он отметил, что новость об ультиматуме от России — фейк. Резников также призвал не доверять этой информации.