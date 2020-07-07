Рідкісний знімок незвичайної галактики зробили астрономи. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140778-ridkyy-znimok-nezvychaynoyi-galaktyky-zrobyly-astronomy-foto.html

Ракурс

Телескоп «Хаббл» зробив знімок галактики NGC 7513, яка розташована на відстані 65 млн світлових років від Землі в сузір’ї Скульптора і рухається в бік Чумацького шляху.

Ця галактика має незвичайну особливість — вона «тікає на дуже великій швидкості від Землі. Про це стало відомо з сайту обсерваторії.

Повідомляється, що ця галактика рухається у 52 рази швидше за Землю. Так, швидкість Землі становить близько 30 км/c, а NGC 7513 здатна розвивати швидкість аж до 1564 км/c.

Попри те, що деякі галактики поступово зіллються в одну через гравітаційне поєднання, більшість галактик Всесвіту рухаються в бік одна від одної. Астрономи пояснюють це розширенням Всесвіту.

Експериментально розширення Всесвіту проявляється у вигляді виконання закону Хаббла, який говорить про те, що швидкість взаємного віддалення галактик пропорційна відстані між ними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телескоп «Хаббл» зафіксував незвичайну спіральну галактику. Ця галактика входить до сузір’я Волосся Вероніки і має дуже незвичайну форму.