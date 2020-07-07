Чи відповідає мовний закон Конституції, визначилися у Зеленського. Фото: Рейтер

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Закон про мову розглядає сьогодні, 7 липня, Конституційний суд України. Під час свого виступу представник президента Володимира Зеленського Федір Веніславський заявив, що чинний мовний закон повністю відповідає Конституції.

На його думку, цей закон регулює виключно українську мову, а звинувачення в дискримінації національних меншин за допомогою нього не мають підстав. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Всі розділи оскаржуваного закону мають чіткий напрямок — це забезпечення функціонування української мови. Предметом правового регулювання цього закону не є статус інших мов. Тобто, Верховна Рада повинна визначити порядок застосування інших мов. І саме ВР повинна ухвалити певний закон, який регулюватиме застосування російської та інших мов національних меншин, — наголосив Веніславський.

Чиновник також зазначив, що заяви про привілейованість кримськотатарської мови над іншими не відповідає дійсності.

У свою чергу автори конституційного подання в КСУ вважають, що мовний закон не відповідає низці норм Основного Закону. На їхню думку, цей закон дискримінує інші мови національних меншин в Україні, а також підсилює дискримінацію громадян за мовною ознакою.

Нагадаємо, вранці 7 липня в Конституційному суді України почали розглядати питання щодо конституційності закону про державну мову на підставі подання 55 народних депутатів. На їхню думку, цей закон є неконституційним.