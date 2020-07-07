Закон про мову розглядає КСУ. Фото: Без табу

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Закон про державну мову, а саме — його конституційність, розглядає Конституційний суд України (КСУ) 7 липня. Це засідання проводиться через подання, яке ініціювали 55 народних депутатів, — вони заявляють про неконституційність цього закону.

55 нардепів, серед яких більшість — представники фракції «Опозиційна платформа — За життя», вважають, що закон про державну мову дискримінує російську та інші мови нацменшин в Україні, а також обмежує громадян за мовною ознакою. Вони також заявляють, що закон було ухвалено нібито з порушенням конституційної процедури.

Засідання суду розпочалося о 10.00. Судді почали зачитувати подання нардепів, а також висновки інших сторін, які вважають, що закон про державну мову відповідає всім нормам.

Водночас під будівлею Конституційного суду проходить мітинг, учасники якого протестують проти перегляду закону. Вони вийшли з плакатами, на яких написані заклики захистити державну мову України, а також не допустити русифікацію.

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила в квітні 2019 року після розгляду понад 2 тис. поправок. Він набув чинності в червні 2019 року.