Лікарська помилка призвела до інфікування 19 футболістів у Болгарії, фото — FiFPro

https://racurs.ua/ua/n140758-likarska-pomylka-pryzvela-do-infikuvannya-koronavirusom-19-futbolistiv-u-bolgariyi.html

Ракурс

Масове зараження коронавірусом сталося у чемпіонаті Болгарії з футболу через лікарську помилку.

Захисник клубу «Царско Село» Мартін Кавданскі здав тест на коронавірус, який помилково показав негативний результат, повідомляє Sportstar.

У підсумку футболіст вийшов в стартовому складі на матч з командою «Чорно море». Після матчу гравці «Царсько Село» пройшли тестування і медики виявили три нові випадки зараження COVID-19 в команді (Івайло Іванов, Ілля Джамов і Кирило Трохаров). За даними ЗМІ, президент «Царсько Село» Стойне Манолов також здав позитивний тест.

А от «Чорно море» на офіційному сайті повідомив, що за підсумками гри 16 футболістів отримали позитивний тест. У заяві сказано, що гравці перебувають на карантині.

Лабораторія, в якій Кавданські здавав тест, визнала помилку і заявила, що гравець справді був інфікований.

Раніше «Ракурс» писав про випадки інфікування в українському футболі. Наразі відомо про спалахи коронавірусу у таких клубах УПЛ та першої ліги: «Рух», «Минай», «Волинь», «Карпати», «Металург», «Олімпік», «Балкани». Також стало відомо про інфікування екс-гравця збірної України Артема Мілевського.