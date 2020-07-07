США видворятимуть іноземних студентів, які навчаються онлайн — навчання у США

https://racurs.ua/ua/n140757-ssha-ne-dozvolyat-zalyshatysya-v-krayini-studentam-inozemcyam-nazvano-prychynu.html

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Онлайн навчання у США, на яке перейшла низка американських університетів у зв’язку з пандемією коронавірусу, може позбавити іноземних студентів можливості перебувати на території країни. Йдеться про студентів, всі заняття яких в осінньому семестрі відбуватимуться в онлайн форматі.

Студенти з візами F-1 та M-1, які відвідують навчальні заклади, що цілком перейшли на навчання онлайн, не можуть брати повне навчальне навантаження та залишатися в Сполучених Штатах, — оголосила в понеділок, 6 липня, Міграційна та митна правоохоронна служба США.

Іноземцям доведеться покинути США або перевестися до іншого навчального закладу з очною формою навчання. Водночас університети вже виступили з критикою такої ініціативи влади.

Міграційна та митна правоохоронна служба США наголошує, що студенти повинні виїхати з країни, інакше їм загрожує примусове видворення зі Сполучених Штатів.

Окрім цього, відомство попередило, що Держдепартамент не видаватиме візи студентам, які зараховані на осінні онлайн-програми, а митно-прикордонна служба — не впускатиме таких студентів до США.

Більшість американських університетів та коледжів ще не оголосили про свої плани на осінній семестр. Багато з них розглядають можливість застосування гібридної моделі, що передбачає як очні, так і онлайн-заняття. Однак, наприклад Гарвардський університет вже оголосив про запуск онлайн навчання.

У 2018−2019 роках у США навчалися понад мільйон іноземних студентів, які становили 5,5% всіх студентів країни. Найбільше іноземних студентів приїжджає до США з Китаю, Індії, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Канади.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп зазначив, що навчальні заклади «повинні відкритися восени». Пандемія коронавірусу змусила школярів і студентів у багатьох країнах світу навесні перейти на дистанційне навчання.