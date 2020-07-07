США будут выдворять иностранных студентов, обучающихся онлайн — образование в США

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Ракурс

Онлайн обучение в США, на которое перешел ряд американских университетов в связи с пандемией коронавируса, может лишить иностранных студентов возможности находиться на территории страны. Речь идет о студентах, все занятия которых в осеннем семестре будут проходить в онлайн формате.

Студенты с визами F-1 и M-1, посещающие учебные заведения, которые целиком перешли на обучение онлайн, не могут брать полную учебную нагрузку и оставаться в Соединенных Штатах, — объявила в понедельник, 6 июля, Миграционная и таможенная правоохранительная служба США.

Иностранцам придется покинуть США или перевестись в другое учебное заведение с очной формой обучения. В то же время университеты уже выступили с критикой такой инициативы властей.

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США отмечает, что студенты должны покинуть страну, иначе им грозит принудительное выдворение из Соединенных Штатов.

Кроме этого, ведомство предупредило, что Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, зачисленным на осенние онлайн-программы, а таможенно-пограничная служба — не впустит таких студентов в США.

Большинство американских университетов и колледжей еще не объявили о своих планах на осенний семестр. Многие из них рассматривают возможность применения гибридной модели, предполагающей как очные, так и онлайн-занятия. Однако, например, Гарвардский университет уже объявил о запуске онлайн обучения.

В 2018—2019 годах в США учились свыше миллиона иностранных студентов, составляющих 5,5% всех студентов страны. Больше всего иностранных студентов приезжает в США из Китая, Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Канады.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что учебные заведения «должны открыться осенью». Пандемия коронавируса заставила школьников и студентов во многих странах мира еще весной перейти на дистанционное обучение.