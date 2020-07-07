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Наводнения в Японии. Фото: wallpaperflare.com

Наводнения в Японии унесли жизни 50 человек — фото и видео стихии

7 июл 2020, 10:37
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Наводнения в Японии привели к гибели по меньшей мере полсотни человек, более десяти человек считаются пропавшими без вести.

В провинции Кумамото от стихийного бедствия погибли 49 человек, еще одна жертва — в провинции Фукуока. В опасных районах продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Местные СМИ пишут, что в подтопленных районах власть приостановила железнодорожное и автобусное сообщение. Электроэнергия отсутствует более 6 тыс. домашних хозяйств в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. Отрезаны от мира жители населенных пунктов в горных районах — там не работают телефоны и отсутствует водоснабжение.

Как известно, в Японии разлилась река Тикуго, которая считается крупнейшей в регионе Кюсю. Жителей пострадавших районов власти просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Инструкции об эвакуации из-за ливней на острове Кюсю уже получили около 1,32 млн человек.

Наводнения в Японии. Фото: businesstimes.com


Напомним, южные регионы Японии страдают от сильных дождей и оползней, две префектуры на острове Кюсю буквально оказались под водой. Вчера сообщалось о 34 погибших.


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