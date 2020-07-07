Повені в Японії. Фото: wallpaperflare.com

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Повені в Японії призвели до загибелі щонайменше півсотні осіб, понад десятеро осіб вважаються зниклими безвісти.

В провінції Кумамото від стихійного лиха загинули 49 осіб, ще одна жертва — в провінції Фукуока. У небезпечних районах триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в підтоплених районах влада призупинила залізничне та автобусне сполучення. Електроенергія відсутня у понад 6 тис. домашніх господарств в префектурах Кумамото, Оіта та Кагосіма. Відрізані від світу мешканці населених пунктів у гірських районах — там не працюють телефони та відсутнє водопостачання.

Як відомо, в Японії розлилася річка Тікуго, яка вважається найбільшою в регіоні Кюсю. Жителів постраждалих районів влада просить стежити за інформацією про евакуацію, щоб забезпечити їх безпеку в разі можливої катастрофи. Інструкції про евакуацію через зливи на острові Кюсю вже отримали близько 1,32 млн осіб.

Нагадаємо, південні регіони Японії страждають від сильних дощів та зсувів ґрунту, дві префектури на острові Кюсю буквально опинилися під водою. Вчора повідомлялося про 34 загиблих.