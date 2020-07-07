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Повені в Японії. Фото: wallpaperflare.com

Повені в Японії забрали життя 50 осіб — фото і відео стихії

7 лип 2020, 10:37
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Повені в Японії призвели до загибелі щонайменше півсотні осіб, понад десятеро осіб вважаються зниклими безвісти.

В провінції Кумамото від стихійного лиха загинули 49 осіб, ще одна жертва — в провінції Фукуока. У небезпечних районах триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в підтоплених районах влада призупинила залізничне та автобусне сполучення. Електроенергія відсутня у понад 6 тис. домашніх господарств в префектурах Кумамото, Оіта та Кагосіма. Відрізані від світу мешканці населених пунктів у гірських районах — там не працюють телефони та відсутнє водопостачання.

Як відомо, в Японії розлилася річка Тікуго, яка вважається найбільшою в регіоні Кюсю. Жителів постраждалих районів влада просить стежити за інформацією про евакуацію, щоб забезпечити їх безпеку в разі можливої катастрофи. Інструкції про евакуацію через зливи на острові Кюсю вже отримали близько 1,32 млн осіб.

Повені в Японії. Фото: businesstimes.com


Нагадаємо, південні регіони Японії страждають від сильних дощів та зсувів ґрунту, дві префектури на острові Кюсю буквально опинилися під водою. Вчора повідомлялося про 34 загиблих.


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