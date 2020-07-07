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Ракурс
Врачебная ошибка привела к инфицированию коронавирусом 19 футболистов в Болгарии, фото — FiFPro

Врачебная ошибка привела к инфицированию коронавирусом 19 футболистов в Болгарии

7 июл 2020, 10:41
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Массовое заражение коронавирусом произошло на чемпионате Болгарии по футболу из-за врачебной ошибки.

Защитник клуба «Царское Село» Мартин Кавдански сдал тест на коронавирус, который ошибочно показал отрицательный результат, сообщает Sportstar.

В итоге футболист вышел в стартовом составе на матч с командой «Черно море». После матча игроки «Царского Села» прошли тестирование и медики обнаружили три новых случая заражения COVID-19 в команде (заболелі Ивайло Иванов, Илья Джамов и Кирилл Трохаров). СМИ пишут, что президент «Царского Села» Стойне Манолов также сдал положительный тест.

А вот «Черное море» на официальном сайте сообщил, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест. В заявлении сказано, что игроки находятся на карантине.


Лаборатория, в которой Кавдански сдавал тест, признала ошибку.

Ранее «Ракурс» писал о случаях инфицирования в украинском футболе. Известно о вспышках коронавируса в таких клубах УПЛ и первой лиги: «Рух», «Минай», «Волынь», «Карпаты», «Металлург», «Олимпик», «Балканы». Также стало известно об инфицировании экс-игрока сборной Украины Артема Милевского.


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