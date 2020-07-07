Закон о языке рассматривает КСУ. Фото: Без табу

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Закон о государственном языке, а именно — его конституционность, рассматривает Конституционный суд Украины (КСУ) 7 июля. Данное заседание проводится из-за представления, которое инициировали 55 народных депутатов, — они заявляют о неконституционности данного закона.

55 нардепов, среди которых большинство — представители фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», считают, что закон о государственном языке дискриминирует русский и другие языки нацменьшинств в Украине, а также ущемляет граждан по языковому признаку. Они также заявляют, что закон был принят якобы с нарушением конституционной процедуры.

Заседание суда началось в 10.00. Судьи начали зачитывать представление нардепов, а также выводы других сторон, которые считают, что закон о государственном языке соответствует всем нормам.

Тем временем под зданием Конституционного суда проходит митинг, участники которого протестуют против пересмотра закона. Они вышли с плакатами, на которых написаны призывы защитить государственный язык Украины, а также не допустить русификацию.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла в апреле 2019 года после рассмотрения более 2 тыс. поправок. Он вступил в силу в июне 2019 года.