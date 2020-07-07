Призов для випускників можуть відтермінувати. Фото: lexinform.com.ua

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Весняний призов для випускників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти 2020 року просять відтермінувати.

З відповідним проханням до Міністерства оборони України звернулося Міністерство освіти. Лист МОН за підписом в. о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета оприлюднено на веб-сторінці відомства.

У документі йдеться про те, що через коронавірусний карантин проведення вступної кампанії було перенесено на серпень. У Міністерстві освіти просять надати цьогорічним випускникам відстрочку від весняного призову і прийняти рішення щодо їхнього призову вже восени, якщо потенційні призовники не продовжать своє навчання.

У МОН зазначили, що ситуація, яка склалась цьогоріч із паралельним проведенням вступної та призовної кампаній викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях щодо однакової категорії осіб.

Раніше повідомлялося, що весняний призов юнаків на строкову військову службу відтерміновано з квітня-червня на травень-липень.