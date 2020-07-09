Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: hellomagazine.com

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Ракурс

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые развелись в 2016 году, но не оформили развод, все же решили помириться.

Актеры уже не враждуют, поскольку вместе прошли курс семейной терапии. Супружескую жизнь они восстанавливать не собираются, но решили помириться ради своих шести детей. Сейчас Джоли и Питт оба проживают в Лос-Анджелесе недалеко друг от друга. Дети по очереди проводят время с матерью и отцом. Об этом пишет издание People.

Звезда «Бойцовского клуба» и «Трои» заявил, что чувствует себя очень счастливым, когда видится с детьми. Он регулярно встречается с 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло, 12-летними двойняшками Ноксой и Вивьен и даже 18-летним Мэддоксом.

Кроме того, Питт снова общается со старшим приемным сыном. Особенно часто артист встречается с тремя своими биологическими младшими детьми.

Напомним, в январе сообщалось, что Брэд Питт устраивает тайные свидания со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Известно, что после разрыва с Энистон Питт женился на Анджелине Джоли.