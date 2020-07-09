Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: hellomagazine.com

https://racurs.ua/ua/n140881-bred-pitt-ta-andjelina-djoli-vje-ne-voroguut-stalo-vidomo-scho-dopomoglo-zirkam-pomyrytysya.html

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт, які розлучилися в 2016 році, але не оформили розлучення, все ж вирішили помиритися.

Актори вже не ворогують, оскільки разом пройшли курс сімейної терапії. Подружнє життя вони відновлювати не збираються, але вирішили помиритися заради своїх шістьох дітей. Наразі Джолі та Пітт обидва проживають у Лос-Анджелесі поблизу один від одного. Діти по черзі проводять час із матір’ю та батьком. Про це пише видання People.

Зірка «Бійцівського клубу» та «Трої» заявив, що відчуває себе дуже щасливим, коли бачиться з дітьми. Він регулярно зустрічається з 16-річним Паксом, 15-річною Захарою, 14-річною Шайло, 12-річними двійнятами Ноксою та Вів'єн і навіть 18-річним Меддоксом.

Окрім того, Пітт знову спілкується зі старшим прийомним сином. Особливо часто артист зустрічається з трьома своїми біологічними молодшими дітьми.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Бред Пітт влаштовує таємні побачення зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Відомо, що після розриву з Еністон Пітт одружився з Анджеліною Джолі.