Володимир Зеленський. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n140879-druga-hvylya-covid-19-ta-navchannya-u-shkolah-zelenskyy-dav-optymistychnyy-prognoz-video.html

Ракурс

Друга хвиля COVID-19 цілком ймовірна і до неї готуються багато країн світу. На думку ж президента Володимира Зеленського, Україні вдасться уникнути другої хвилі. Принаймні, на це дуже розраховують в уряді.

Мало того, Зеленський висловив надію, що українські діти зможуть із 1 вересня піти до школи і займатися у нормальному соціальному середовищі. Таку точку зору президент озвучив у коментарі журналістам у рамках своєї робочої поїздки на Волинь.

Проте, Зеленський уточнив, що не може гарантувати цього на 100%, тому що жодній країні у світі поки що не вдалося взяти під контроль поширення коронавірусу.

Наразі в Україні немає передумов для виникнення другої хвилі коронавірусу, але громадяни повинні дотримуватися усіх правил обережності, щоб кількість нових випадків зараження не збільшувалася.

Також Зеленський зазначив, що Україна технічно не готова до введення дистанційного навчання, тому що у багатьох регіонах немає швидкісного інтернету.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов всього кілька днів тому під час брифінгу заявив, що у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях МОЗ готується розгортати лікарні другої хвилі коронавірусу.