Інтернет-магазин Amazon оштрафували. Фото: medium.com

https://racurs.ua/ua/n140878-amazon-oshtrafuvaly-za-prodaj-tovariv-v-okupovanyy-krym.html

Ракурс

Інтернет-магазин Amazon оштрафували на 134 тис. 523 дол. за роботу в окупованому Російською Федерацією Криму.

Упродовж 2011−2018 років компанія надавала товари й послуги мешканцям регіонів, які підпадають під санкції. «Амазон» працював в анексованому Криму, Ірані та Сирії. При цьому, в 2015 році керівництво магазину заявляло, що припиняє діяльність із клієнтами з Криму. Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Також компанія обслуговувала клієнтів, які фігурують у санкційних списках щодо Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії. Порушення виявили у роботі автоматизованої системи з перевірки клієнтів у санкційних списках. Виявилося, що Amazon, порушивши санкції, надав послуг і товарів на приблизно 269 тис. дол.

У Вашингтоні заявили, що «Амазон» пізно повідомила про некоректну роботу системи. Спершу магазин хотіли оштрафувати на більш ніж 1 млн дол, але згодом передумали.

Нагадаємо, у 2019 році засновник онлайн-ритейлера Amazon і найбагатша людина на планеті за підсумками 2018 року Джефф Безос за вечір втратив 6,9 млрд дол. Фінансове становище бізнесмена погіршилося через падіння котирувань.