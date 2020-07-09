Гроза над містом. Фото: Pixаbay

https://racurs.ua/ua/n140875-poveni-na-zahodi-ta-grozy-u-centri-pogoda-v-ukrayini-pogirshytsya.html

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Погода в Україні погіршиться сьогодні, 9 липня. У східних та південних областях очікується високий ризик пожежної небезпеки, а на заході країни можливі повені.

У Дніпропетровській області очікуються грози. В окремих районах обіцяють град і шквалистий вітер, який сягатиме 15−20 м/c. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рівень води у західних і центральних областях буде підійматися на 1−5 см за добу. З річки Прип’ять відбуватиметься подальше затоплення у створі поста Річиця, а з річки Вижівка можливе затоплення присадибних ділянок і прирічкових населених пунктів Ратнівського і Старовижівського районів у Волинській області.

На річці Ворона в Івано-Франківській області очікується підйом рівня води на 0,2−0,7 м. Синоптики прогнозують можливий вихід води на заплаву.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 9 липня в Україні очікуються грозові дощі та мінлива хмарність.