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Ракурс
Гроза над містом. Фото: Pixаbay

Повені на заході та грози у центрі — погода в Україні погіршиться

9 лип 2020, 12:33
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Погода в Україні погіршиться сьогодні, 9 липня. У східних та південних областях очікується високий ризик пожежної небезпеки, а на заході країни можливі повені.

У Дніпропетровській області очікуються грози. В окремих районах обіцяють град і шквалистий вітер, який сягатиме 15−20 м/c. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рівень води у західних і центральних областях буде підійматися на 1−5 см за добу. З річки Прип’ять відбуватиметься подальше затоплення у створі поста Річиця, а з річки Вижівка можливе затоплення присадибних ділянок і прирічкових населених пунктів Ратнівського і Старовижівського районів у Волинській області.


На річці Ворона в Івано-Франківській області очікується підйом рівня води на 0,2−0,7 м. Синоптики прогнозують можливий вихід води на заплаву.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 9 липня в Україні очікуються грозові дощі та мінлива хмарність.


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