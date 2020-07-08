Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 9 липня буде дощовою у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

На іншій території країни прогнозують сонячну, малохмарну та відносно теплу погоду. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13° до 18° тепла, а вдень повітря прогріється до 20−28° вище нуля. Вітер очікується північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 9 липня очікується з мінливою хмарністю. Вночі прогнозують 14−16° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде малохмарною, але сонце все ж виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі 15−17° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погодні умови у Львові 9 липня будуть несприятливими — очікуються дощі й грози. Температурні показники будуть наступними: вночі 13−15° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в українських Карпатах завтра буде без істотних опадів. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 20−25° тепла за Цельсієм.

Погода в Одесі 9 липня теж буде сонячною з невеликою хмарністю. В курортному місті температура повітря вночі очікується 16−18° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що в погода в Україні 8 липня буде дещо прохолоднішою, ніж у попередні дні. Повідомлялося, що температура повітря навіть вдень не буде перевищувати 22°.