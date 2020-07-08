Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 9 июля будет дождливой в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

На остальной территории страны прогнозируют солнечную, малооблачную и относительно теплую погоду. Ночью столбики термометров покажут от 13° до 18° тепла, а днем воздух прогреется до 20−28° выше нуля. Ветер ожидается северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 июля ожидается с переменной облачностью. Ночью прогнозируют 14−16° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет малооблачной, но солнце все же будет просматриваться из-за облаков. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погодные условия во Львове 9 июля будут неблагоприятными — ожидаются дожди и грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

Погода в украинских Карпатах завтра будет без существенных осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем 20−25° тепла по Цельсию.

Погода в Одессе 9 июля тоже будет солнечной с небольшой облачностью. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 8 июля будет несколько прохладнее, чем в предыдущие дни. Сообщалось, что температура воздуха даже днем не будет превышать 22°.