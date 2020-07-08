Кошелек, который был потерян полвека назад. Фото: The Epoch Time

https://racurs.ua/n140851-uteryannyy-koshelek-cherez-polveka-vernulsya-k-hozyayke.html

Ракурс

Потерянный кошелек вернулся к владелице спустя 58 лет. Жительница американского города Лодай, штат Калифорния, Донна Браун, будучи 15-летней девочкой, потеряла свой кошелек во время похода в кинотеатр.

Через полвека кошелек ей вернули, сообщает The Epoch Times.

В 1962 году юная Донна отправилась в кино. После сеанса она отправилась в дамскую комнату, а затем она заметила, что кошелек исчез. В маленьком красном кошельке была коллекция черно-белых снимков, серебряный доллар, который девушка носила на удачу, и документы с разрешением на работу.

Вскоре после потери кошелька Браун восстановила документы и забыла об инциденте.

Лишь в 2020 году с женщиной связался владелец кинотеатра Терри Кларк. Он начал ремонтные работы в старом здании, в ходе которых был найден старинный кошелек. Оказалось, что он завалился за стену в туалете и пролежал там почти полвека.

Владелец кинотеатра нашел внутри кошелька фотографии и решил разыскать его хозяйку, отталкиваясь от найденных в нем «улик». 20 мая он опубликовал снимок своей находки в Facebook и вскоре нашел владелицу кошелька.

Напомним, ранее мы сообщали, как потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу.