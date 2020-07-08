Экс-нардеп Тарас Кремень. Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/n140850-novyy-yazykovoy-ombudsmen-v-ukraine-kogo-naznachili.html

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Кабинет министров Украины назначил языковым омбудсменом бывшего народного депутата Тараса Кременя.

Новый чиновник родом из города Николаев, родился в 1978 году. Кремень имеет диплом учителя русского и иностранного языка, является кандидатом наук, доцентом, докторантом. Его кандидатуру утвердили на сегодняшнем заседании правительства, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает «Украинская правда. Жизнь».

Кремень на сегодняшнем заседании правительства заявил, что в свое время был депутатом Николаевского областного совета, работал в профильной комиссии по вопросам образования и науки. В 2014 году был председателем Николаевского областного совета.

На этой должности я сделал все необходимое от меня зависящее и от нашей общины для того, чтобы поднять уровень государственного языка, чтобы повысить уровень книгоиздания, книгораспространения, — отметил он.



Новый омбудсмен в течение 2014−2019 годов был народным депутатом и в парламенте возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования. Кремень уверяет, что является автором около 60 законодательных инициатив, среди которых — закон об образовании, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Напомним, в апреле языковой омбудсмен Татьяна Монахова ушла в отставку. Уполномоченный по защите государственного языка написала заявление на увольнение по собственному желанию через шесть месяцев после назначения на эту должность и обвинила Кабмин в саботаже.