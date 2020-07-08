Джонни Депп и Эмбер Херд в суде — появились шокирующие детали звездной жизни

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Джонни Депп и Эмбер Херд встретились на судебном процессе в Лондоне. Актриса ранее обвинила экс-супруга в избиении, а Депп в ответ назвал ее социопатом и нарциссом. Во время судебных заседаний были раскрыты шокирующие подробности из жизни звезд Голливуда.

Актер судится с газетой The Sun, которая опубликовала материал о том, что он поднимал руку на Эмбер Херд. Во время суда адвокат Саша Васс, представляющая интересы издания, поинтересовалась у звезды «Пиратов Карибского моря», об употреблении кокаина в 2013 году — именно тогда произошло вероятное нападение на Херд. Депп ответил, что ему трудно сейчас это вспомнить, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда актер сорвался после 160 дней трезвости и начал много пить. В тот момент Херд высмеяла его татуировку Wino forever (сначала на руке Деппа было написано имя экс-возлюбленной Вайноны Райдер, однако после расставания он переделал тату). В ответ Депп якобы ударил ее. Сленговое английское слово wino означает пьяницу или бездомного.

Это не правда. Такого не было, — заявил Депп в суде.

Джонни Депп и Эмбер Херд несколько лет встречались и поженились в феврале 2015 года. В мае 2016 года актриса подала на развод, после чего объявила, что муж бил ее. Позже Депп подал иск против Херд и потребовал 50 млн долл. за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер неоднократно подчеркивал, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, во время которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

Во время процесса Депп назвал Херд самовлюбленной социопаткой, которая вышла замуж, ради продвижения своей карьеры. Депп также заявил, что однажды она сказала руководителю службы безопасности, что «Депп толстый и старый» и она «не знает, почему вышла за него».

В одном из своих показаний о начале отношений с Херд Депп сказал:

Тогда она была очень дружелюбной со мной и стремилась рассказать мне о разрыве со своим бывшим партнером, который она недавно пережила. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы увидел «красные флажки»… Она была прекрасной, казалось, невероятно интересовалась мной и моей работой, и я влюбился в нее… Только гораздо позже я понял, что у нее есть план, а именно — выйти замуж, чтобы продвинуть свою карьеру и/или получить финансовую выгоду.

Я решил расстаться с Эмбер Херд после того, как она «нагадила» в нашу постель, — заявил Депп.

Также звезда «Пиратов Карибского моря» утверждает, что Эмбер напала на него. Актер уверяет, что у него нет склонности к жестокости, но признается, что пробовал «все виды наркотиков, известные человеку».

Во время суда Депп также рассказал о:

Жестоком обращении, которому он подвергался в детстве, и сказал, что наркотики помогают ему укротить «боль»;

Употреблении наркотиков с Мэрилином Мэнсоном и британским актером Полом Беттани;

Отельном номере, который он «разгромил» в 1994 году, когда останавливался там с Кейт Мосс;

Нападении в 1999 году на фотографов, чтобы защитить беременную жену Ванессу Паради.

Кроме этого, адвокат Деппа также утверждал, что у Херд были «внебрачные связи» с Илоном Маском и Джеймсом Франко. А сам Депп отрицает попытку поджечь картину «лесбийской любовницы» Херд.

Между тем адвокат Херд обнародовал сообщения, в которых он якобы называл себя «монстром» — защита утверждала, что он так описывал свое «альтер-эго пьяницы». Депп назвал это заявление мистификацией.

Также стало известно о «шутках» Джонни Деппа и Пола Беттани о том, чтобы «поджечь Эмбер Херд, а потом совокупиться с ней, чтобы убедиться, что она умерла». Или «утопить ее, чтобы убедиться, что она не ведьма».

На суде в Лондоне также продемонстрировали видео того, как Джонни Депп «хозяйничал» на кухне и в пьяном гневе бросил бутылкой вина в сторону Эмбер Херд. Об этом видео Депп пошутил, что у него «был момент жестокого обращения с некоторыми кухонными шкафами».

Депп также отверг заявления о том, что он жестоко обращался с 34-летней актрисой, однако признал, что употребление наркотиков приносило «большую боль». Однако Депп утверждал, что Херд «нарезала» дорожки кокаина для него.

Также стало известно об инциденте, когда Депп пришел в бешенство и разбил свой трейлер с Херд после того, как одна из знакомых сексуально ее коснулась.

Мисс Херд начала кричать на меня, что я испортил все выходные. Меня унизили за заботу. Я очень, очень расстроился из-за этого. В разгар спора я ударил по стеклу в стиле арт-деко над зеркалом в ванной, — отметил Депп.

Защита Деппа уверяет, что в браке случалось физическое насилие, инициатором которого выступала Херд, иногда актер считал за необходимое защитить себя от ее нее.

Напомним, Джонни Депп подал в суд на издание The Sun после того, как его обвинили в избиении жены. Судебный процесс Деппа продлится три недели и обещает раскрыть много подробностей о жизни знаменитостей.