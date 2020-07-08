Джонні Депп і Ембер Герд у суді — оприлюднено шокуючі деталі подружнього життя

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Джонні Депп і Ембер Герд зустрілися на судовому процесі в Лондоні. Акторка раніше звинуватила екс-чоловіка у побитті, а Депп у відповідь назвав її соціопатом і нарцисом. Під час судових засідань було оприлюднено низку шокуючих подробиць з життя зірок Голлівуду.

Актор судиться з газетою The Sun, яка опублікувала матеріал про те, що він піднімав руку на Ембер Герд. Під час суду адвокат Саша Васс, що представляє інтереси видання, поцікавилася у зірки «Піратів Карибського моря», щодо вживання кокаїну в 2013 році — саме тоді стався ймовірний напад на Герд. Депп відповів, що йому важко зараз це згадати, пише Daily Mail.

Інцидент стався, коли актор зірвався після 160 днів тверезості і почав багато пити. У той момент Герд висміяла його татуювання Wino forever (спочатку на руці Деппа було написано ім’я екс-коханої Вайнони Райдер, проте після розставання він переробив його) і він, нібито, вдарив її. Сленгове англійське слово wino означає п’яницю чи безхатька.

Це не правда. Такого не було, — заявив Депп в суді.

Джонні Депп і Ембер Герд кілька років зустрічалися і одружилися в лютому 2015 року. У травні 2016 року актриса подала на розлучення, після чого оголосила, що чоловік бив її. Пізніше Депп подав позов проти Герд і зажадав 50 млн дол. за статтю, де вона називає себе жертвою домашнього насильства. Актор неодноразово наголошував, що її висловлювання — наклеп. У лютому 2020 року в мережу злили розмову зірок, під час якої актриса зізналася в побитті колишнього чоловіка.

Під час процесу Депп назвав Герд самозакоханою соціопаткою, яка одружилася на ньому, заради просування власної кар'єри. Депп також заявив, що одного разу вона сказала керівнику служби безпеки, що «Депп товстий старий» і вона «не знає, чому вийшла за нього».

В одному зі своїх свідчень щодо початку стосунків з Герд Депп сказав:

Тоді вона була дуже дружелюбною зі мною і прагнула розповісти мені про розрив зі своїм колишнім партнером, який вона нещодавно пережила. Якби я знав тоді те, що знаю зараз, я б побачив «червоні прапорці»… Вона була прекрасна, здавалося, неймовірно цікавилася мною і моєю роботою, і я закохався в неї… Лише набагато пізніше я зрозумів, що у неї є план, а саме — одружитися зі мною, щоб просунути свою кар'єру і/або отримати фінансову вигоду.

Я вирішив розлучитися з Ембер Герд після того, як вона випорожнилася в наше ліжко, — заявив Депп.

Також зірка «Піратів Карибського моря» стверджує, що Ембер напала на нього. Актор запевняє, що немає схильності до жорстокості, але зізнається, що пробував «всі види наркотиків, відомі людині».

Під час суду Депп також розповів про:

Жорстоке поводження, якому він піддавався в дитинстві, і сказав, що наркотики допомагають йому приборкати «біль»;

Вживання наркотиків з Мериліном Менсоном та британським актором Полом Беттані;

Готельний номер, який він «розгромив» у 1994 році, коли зупинявся там з Кейт Мосс;

Напад у 1999 році на фотографів, щоб захистити колишню дружину Ванессу Параді, яка тоді була вагітною.

Окрім цього, адвокат Деппа також стверджував, що у Герд були «позашлюбні зв’язки» з Елоном Маском і Джеймсом Франко. А сам Депп заперечив спробу підпалити картину «лесбійської коханки» Герд.

Тим часом адвокат Герд оприлюднив повідомлення, в яких Депп нібито називав себе «монстром» — захист стверджував, що він так описував своє «альтер-его пияка». Депп назвав цю заяву містифікацією.

Також стало відомо, нібито Джонні Депп «жартував» з Полом Беттані про те, щоб «підпалити Ембер Герд, а тоді злягтися з нею, щоб переконатися, що вона померла». Або «втопити її, щоб переконатися, що вона не відьма».

Суду у Лондоні також продемонстрували відео того, як Джонні Депп «господарював» на кухні і кинув пляшкою вина в п’яному гніві в бік Ембер Герд. Про оприлюднене відео Депп пожартував, що у нього «був момент жорстокого поводження з деякими кухонними шафами».

Депп також відкинув заяви про те, що він жорстоко поводився з 34-річною акторкою, однак визнав, що вживання наркотиків завдавало «великого болю». Однак Депп стверджував, що Герд «нарізала» доріжки кокаїну для нього.

Також стало відомо про інцидент, коли Депп оскаженів і розбив свій трейлер з Герд після того, як одна зі знайомих сексуально її торкнулася.

Міс Герд почала кричати на мене, що я зіпсував всі вихідні. Мене принизили за турботу. Я дуже, дуже засмутився через це. В розпал суперечки я вдарив по склу в стилі арт-деко над дзеркалом у ванній, — зазначив Депп.

Захист Деппа запевняє, що в шлюбі траплялося фізичне насильство з ініціативи Герд, і іноді актор вважав за необхідне захистити себе від її неї.

Нагадаємо, Джонні Депп подав до суду на видання The Sun після того, як його звинуватили у побитті дружини. Судовий процес Деппа триватиме три тижні і обіцяє бути сповненим розкриттів про життя знаменитостей.