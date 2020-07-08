Екс-нардеп Тарас Кремінь. Фото: life.pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140850-movnym-ombudsmenom-uryad-ukrayiny-pryznachyv-eks-nardepa-z-mykolaieva.html

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Кабінет міністрів України призначив мовним омбудсменом колишнього народного депутата Тараса Креміня.

Новий посадовець родом із міста Миколаїв, народився у 1978 році. Кремінь має диплом вчителя української та іноземної мови, є кандидатом наук, доцентом, докторантом. Його кандидатуру затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає «Українська правда. Життя».

Кремінь на сьогоднішньому засіданні уряду заявив, що свого часу був депутатом Миколаївської обласної ради, працював у профільній комісії з питань освіти і науки. У 2014 році від був головою Миколаївської обласної ради.

На цій посаді я зробив все необхідне від мене залежне і від нашої громади для того, щоб підняти рівень державної мови, щоб підвищити рівень книговидання, книгорозповсюдження, — зазначив він.



Новий омбудсмен впродовж 2014−2019 років був народним депутатом і в парламенті очолював підкомітет з питань середньої і загальної освіти. Кремінь запевняє, що є автором приблизно 60 законодавчих ініціатив, серед яких — закон про освіту, закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Нагадаємо, у квітні мовний омбудсмен Тетяна Монахова пішла у відставку. Уповноважений із захисту державної мови написала заяву на звільнення за власним бажанням через шість місяців після призначення на цю посаду і звинуватила Кабмін у саботажі.