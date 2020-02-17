Потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу, фото — Bangordailynews

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Ракурс

Потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу и вернули хозяйке. Своей любимой девушке Дебри Колби его подарил в 1973 году Шон Маккена, житель американского штата Мэн.

Это было обычное кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе.

Он подложил в карман моего пальто записку, и через три дня мы пошли на первое свидание. Там он и подарил мне кольцо, — рассказала Дебра изданию Bangordailynews.

Несколько месяцев назад девушка сняла его, чтобы помыть руки в туалете торгового центра. Она случайно оставила украшение на раковине, а когда вернулась, кольца уже не было. Девушка оставила в магазине карточку с именем и номером телефона на случай, если кто-то найдет кольцо, но за полвека никто так и не позвонил.

На днях кольцо нашел житель Финляндии Марко Сааринен у себя на родине в лесу с помощью металлоискателя. Он установил, что кольцо принадлежит члену ассоциации выпускников средней школы Морзе, выяснил год выпуска и увидел, что на нем высечены инициалы Ш. М. Тогда он связался с руководством средней школы Морзе и сообщил о находке.

Дебра призналась, что ее поразил поступок Сааринена, и она благодарна ему за помощь. Американка не знает, как кольцо могло оказаться в Финляндии.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что в США на геотермальных источниках семилетний мальчик нашел кольцо с бриллиантом, которое потеряли 40 лет назад.