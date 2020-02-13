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Кольцо с бриллиантом. Фото: Facebook

Мальчик нашел на дне геотермального источника потерянное 40 лет назад кольцо с бриллиантом (ВИДЕО)

13 фев 2020, 20:55
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В США семилетний мальчик нашел кольцо с бриллиантом, которое было утеряно 40 лет назад. Семилетний Тео Блум приехал со своей мамой на геотермальные источники Тринити в штат Айдахо и решил поиграть в искателя сокровищ.

Мальчик начал нырять в геотермальном источнике и увидел на дне водоема круглый блестящий предмет, сообщает RTVB7.

Когда ребенок поднял находку на поверхность, то обнаружил в руках обручальное кольцо с бриллиантом. Мать «охотника за сокровищами» оповестила руководство курорта о находке.

На курорте заявили, что в последнее время никто из посетителей не сообщал о пропаже драгоценностей, поэтому было решено сообщить о находке кольца в Facebook.

Через время объявилась и хозяйка кольца. Ей оказалась Шерри МакКлюр Лауэри, которая потеряла обручальное кольцо в геотермальном источнике еще в конце 1970-х годов.

Кольцо с бриллиантом. Фото: RTVB7

Женщина приложила фотографию своего кольца и руководство курорта подтвердило, что на снимке изображено украшение, которое нашел Блум.

За находку кольца руководство курорта подарило мальчику и его маме годовой абонемент на посещение источников.


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