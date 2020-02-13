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Обручка з діамантом. Фото: Facebook

Хлопчик знайшов на дні геотермального джерела загублену 40 років тому обручку з діамантом (ВІДЕО)

13 лют 2020, 20:55
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У США семирічний хлопчик знайшов обручку з діамантом, яка була втрачена 40 років тому. Семирічний Тео Блум приїхав зі своєю мамою на геотермальні джерела Трініті в штат Айдахо і вирішив пограти в шукача скарбів.

Хлопчик почав пірнати в геотермальному джерелі і побачив на дні водойми круглий блискучий предмет, повідомляє RTVB7.

Коли хлопчик підняв знахідку на поверхню, то побачив у руках обручку з діамантом. Мати «мисливця за скарбами» сповістила керівництво курорту про знахідку.

На курорті заявили, що останнім часом ніхто з відвідувачів не повідомляв про втрату коштовностей, тому було вирішено повідомити про знахідку обручки в Facebook.

Через час з’явилася і господиня обручки. Нею виявилася Шеррі МакКлюр Лауері, яка загубила обручку в геотермальному джерелі ще наприкінці 1970-х років.

Обручка з діамантом. Фото: RTVB7Жінка показала фотографію своєї обручки і ​​керівництво курорту підтвердило, що на знімку зображена прикраса, яку знайшов Блум.

За знахідку обручки керівництво курорту подарувало хлопчикові і його мамі річний абонемент на відвідування джерел.


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