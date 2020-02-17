Загублене 47 років тому в США кільце знайшли у фінському лісі, фото — Bangordailynews

https://racurs.ua/ua/n133852-zagublene-47-rokiv-tomu-v-ssha-kilce-znayshly-u-finskomu-lisi-foto.html

Ракурс

Втрачене 47 років тому у США кільце знайшли у фінському лісі та повернули господині. Своїй коханій Дебрі Колбі подарував його у 1973 році Шон Маккена, житель американського штату Мен.

Це було звичайне кільце асоціації випускників середньої школи Морзе.

Він підклав в кишеню мого пальто записку, і через три дні ми пішли на перше побачення. Там він і подарував мені перстень, — розповіла Дебра виданню Bangordailynews.

Кілька місяців по тому дівчина зняла його, щоб помити руки в туалеті торгового центру. Вона випадково залишила прикрасу на раковині, а коли отямилася і повернулася, кільця вже не було. Дівчина залишила в магазині картку з ім’ям і номером телефону на випадок, якщо хтось знайде кільце, але за півстоліття ніхто так і не подзвонив.

Цими днями кільце знайшов житель Фінляндії Марко Саарінен у себе на батьківщині в лісі за допомогою металошукача. Він встановив, що кільце належить члену асоціації випускників середньої школи Морзе, з’ясував рік випуску і побачив, що на ньому викарбувані ініціали Ш. М. Тоді він зв’язався з керівництвом середньої школи Морзе і повідомив про знахідку.

Дебра зізналася, що її вразив вчинок Саарінена, і вона вдячна йому за допомогу. Американка не знає, як кільце могло виявитися у Фінляндії.

Раніше «Ракурс» розповідав, що у США на геотермальних джерелах семирічний хлопчик знайшов обручку з діамантом, яка була втрачена 40 років тому.