Гаманець, який був втрачений півстоліття тому. Фото: The Epoch Times

https://racurs.ua/ua/n140851-zagublenyy-gamanec-cherez-pivstolittya-povernuvsya-do-gospodyni.html

Ракурс

Загублений гаманець повернувся до власниці через 58 років. Мешканка американського міста Лодай, штат Каліфорнія, Донна Браун, коли була 15-річною дівчинкою, втратила свій гаманець під час відвідування кінотеатру.

Через півстоліття гаманець їй повернули, повідомляє The Epoch Times.

У 1962 році юна Донна пішла в кіно. Після сеансу вона вирушила до туалетної кімнати, а потім виявила, що гаманець зник. У маленькому червоному гаманці була колекція чорно-білих знімків, срібний долар, який дівчина носила на вдачу, і документи з дозволом на роботу.

Незабаром після втрати гаманця Браун відновила документи і забула про інцидент.

Лише в 2020 році з жінкою зв’язався власник кінотеатру. Він почав ремонтні роботи у старій будівлі, під час яких і був знайдений гаманець. Виявилося, що він завалився за стіну в туалеті й пролежав там майже півстоліття.

Власник кінотеатру знайшов всередині гаманця фотографії і вирішив розшукати його господиню, відштовхуючись від знайдених у ньому «доказів». 20 травня він опублікував знімок своєї знахідки у Facebook і незабаром знайшов власницю гаманця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як загублений 47 років тому в США перстень знайшли у фінському лісі.