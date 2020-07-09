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Гроза над городом. Фото: Pixabay

Наводнения на западе и грозы в центре — погода в Украине ухудшится

9 июл 2020, 12:33
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Погода в Украине ухудшится сегодня, 9 июля. В восточных и южных областях ожидается высокий риск пожарной опасности, а на западе страны возможны наводнения.

В Днепропетровской области ожидаются грозы. В отдельных районах обещают град и шквалистый ветер, который будет достигать 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уровень воды в западных и центральных областях будет подниматься на 1−5 см в сутки. Река Припять будет затапливать створ поста Речица, а из реки Выжевка возможно затопление приусадебных участков и приречных населенных пунктов Ратневского и Старовижского районов Волынской области.


На реке Ворона в Ивано-Франковской области ожидается подъем уровня воды на 0,2−0,7 м. Синоптики прогнозируют возможный выход воды на заводь.

Напомним, ранее мы сообщали, что 9 июля в Украине ожидаются грозовые дожди и переменная облачность.


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