Гроза над городом. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140875-navodneniya-na-zapade-i-grozy-v-centre-pogoda-v-ukraine-uhudshitsya.html

Ракурс

Погода в Украине ухудшится сегодня, 9 июля. В восточных и южных областях ожидается высокий риск пожарной опасности, а на западе страны возможны наводнения.

В Днепропетровской области ожидаются грозы. В отдельных районах обещают град и шквалистый ветер, который будет достигать 15−20 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уровень воды в западных и центральных областях будет подниматься на 1−5 см в сутки. Река Припять будет затапливать створ поста Речица, а из реки Выжевка возможно затопление приусадебных участков и приречных населенных пунктов Ратневского и Старовижского районов Волынской области.

На реке Ворона в Ивано-Франковской области ожидается подъем уровня воды на 0,2−0,7 м. Синоптики прогнозируют возможный выход воды на заводь.

Напомним, ранее мы сообщали, что 9 июля в Украине ожидаются грозовые дожди и переменная облачность.