Пребывание в тюрьме. Фото: vnovgorode.ru

https://racurs.ua/n140877-zakonoproekt-ob-alternativnyh-vidah-nakazaniy-razrabotal-minust-chto-otmenyat.html

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Проект закона об альтернативных видах наказаний разработали в Министерстве юстиции.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно развития системы пробации, увеличение альтернатив лишению свободы и создание условий для снижения рецидивной преступности» должен еще утвердить Кабмин. Документ является основным в реформировании пенитенциарной системы и содержит новшества, связанные с изменением видов наказаний. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает «Судебно-юридическая газета».

По ее словам, законопроект развивает пробационный надзор, отменяет такие виды наказания как ограничение свободы и арест, меняет минимальные сроки лишения свободы. Также специалисты работают над реестром осужденных в Украине, заполнение которого начнется после окончания учений тюремщиков.

Также отмечается, что сегодня состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором приняли решение об оптимизации Ковельской воспитательной колонии, Черкасской исправительной колонии № 62, Дергачевской исправительной колонии № 109, Желтоводской исправительной колонии № 26, Игренского исправительного центра № 133, Черноморской исправительной колонии № 74, Ширяевского исправительного центра № 111 и Устиновского исправительного центра № 37.

Высоцкая отметила, что осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний, а персонал учреждений уволят, но предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных управлениях министерства. Имущественные комплексы этих учреждений предложат инвесторам.

Напомним, в этом году в Украине начали реализовывать пилотный проект — в СИЗО появились платные камеры. В Министерстве юстиции заявляли, что полученные по проекту средства, в частности, планировалось направить на ремонт бесплатных камер.