Яков Смолий. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140876-kakuu-zarplatu-pered-uvolneniem-poluchil-smoliy.html

Ракурс

Зарплата уволенного главы Нацбанка Якова Смолия в июне не отличалась от зарплаты большинства министров и составила 47 тыс. 230 грн.

На руки экс-глава НБУ получил 38 тыс. 20,15 грн. Об этом, ссылаясь на полученную информацию от НБУ, сообщает «Слово и Дело».

А вот зарплаты заместителей бывшего главы НБУ намного выше. Лишь Сергей Холод получил за июнь такую же зарплату, как и Смолий.

Остальные заместители за июнь получили следующие зарплаты:

Екатерина Рожкова — 81 тыс. 168,34 грн (на руки получила 65 тыс. 340,51 грн);

Роман Борисенко — 147 тыс. 268,89 грн (фактически получил 118 тыс. 231 грн);

Дмитрий Сологуб — 120 тыс. 27,71 грн (на руки получил 96 тыс. 622,3 грн);

Олег Чурий — 112 тыс. 296,93 грн (фактически получил 90 тыс. 399,03 грн).

Как ранее писал «Ракурс», Смолий заявил, что «включение станка» и эмиссия гривны сразу же окажет влияние на курс национальной валюты и инфляцию. Увеличение денежной массы не поможет стабилизировать экономику, а лишь ухудшит ситуацию. Лишь увеличение производства и экспорта готовой продукции позволят покрыть дефицит госбюджета.