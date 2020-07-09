Воду из луж перед визитом Зеленского выгребали военные на Волыни. Фото: Ведомости

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Владимир Зеленский, президент Украины, 9 июля приехал в Волынскую область с рабочим визитом. В частности, он посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас находится в Луцке.

К приезду президента готовились военные этой бригады. Им дали указ выгребать воду из луж, которые образовались из-за того, что дороги возле воинской части не ремонтировались годами. Об этом пишет «24 канал» со ссылкой на источники в этой бригаде.

Отмечается, что воду из луж военные выгребали бутылками, а также выметали ее ветвями деревьев. Все это делалось для того, чтобы осушить дороги к приезду президента.

После этого военные устроили экспресс-ремонт дорог. Когда луж не осталось, ямы на дорогах залили смолой и засыпали гравием. В частности, такие «ремонтные работы» проводили на выезде с летного поля на КПП.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, во время своего визита на Волынь Зеленский ознакомится с ходом реализации проектов программы «Большая стройка», в частности ремонтом автодороги международного значения М-19. Также он намерен пообщаться с представителями бизнеса, в частности, поговорить о развитии туристической отрасли региона.