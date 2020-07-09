Воду з калюж перед візитом Зеленського вигрібали військові на Волині. Фото: Ведомости

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Володимир Зеленський, президент України, 9 липня приїхав до Волинської області з робочим візитом. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку.

До приїзду президента готувалися військові цієї бригади. Їм наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися через те, що дороги біля військової частини не ремонтувалися роками. Про це пише «24 канал» із посиланням на джерела у цій бригаді.

Зазначається, що воду з калюж військові вигрібали пляшками, а також вимітали її гілками дерев. Усе це робилося для того, щоб осушити дороги до приїзду президента.

Після цього військові влаштували експрес-ремонт доріг. Коли калюж не залишилося, ями на дорогах залили смолою та засипали гравієм. Зокрема, такі «ремонтні роботи» проводили на виїзді з льотного поля на КПП.

Як пише прес-служба Офісу президента, під час свого візиту на Волинь Зеленський ознайомиться з перебігом реалізації проектів програми «Велике будівництво», зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19. Також він має намір поспілкуватися з представниками бізнесу, зокрема, поговорити про розвиток туристичної галузі регіону.