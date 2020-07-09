Вакцинація дітей в Україні. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n140873-riven-vakcynaciyi-znyzyvsya-v-ukrayini-chym-ce-zagrojuie.html

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Імунізація населення в Україні за останній рік знизилася. Зокрема, вакцинація дітей знизилася на 30−40%.

Водночас діти потребують вакцин від кору, краснухи та паротиту. Про це 9 липня заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

За словами глави МОЗ, Україна потрапила до списку країн з високим ризиком захворювання у разі, якщо станеться епідемія. Таке рішення прийняла Європейська комісія, яка раніше проводила моніторинг вакцинації в нашій державі.

Степанов зазначив, що лише 30% дітей в Україні вакцинуються за графіком. Міністр наголосив, що вакцинація дуже важлива для дітей до року. Тому він закликав батьків провести імунізацію своїх дітей.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час карантину рівень вакцинації в Україні впав на 20%. У Міністерстві охорони здоров’я побоюються нових спалахів кору, туберкульозу та правця.

Раніше у МОЗ заявили про необхідність масової вакцинації проти грипу, оскільки вакцина проти грипу щороку змінює штам вірусу, який входить до її складу.