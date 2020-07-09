Кредит у 350 млн дол. очікує Україна від Світового банку. Фото: Hubs.ua

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Ракурс

Кредит Світового банку в 350 млн дол. розраховує отримати Україна. Це питання обговорював під час телефонної розмови голова Офісу президента Андрій Єрмак із віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Під час телефонної розмови сторони обговорили можливість отримання Україною першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей кредит планують направити на підтримку критично важливих реформ для відновлення української економіки. Також гроші Світового банку допоможуть пом’якшити наслідки пандемії COVID-19 в Україні.

Окрім того, Єрмак і Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи та реформу корпоративного управління. Окремо були розглянуті заходи щодо забезпечення макроекономічної стабільності.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу у Чернівецькій області заявив, що через занижений курс гривні багато українських підприємств недоотримали мільйони і були змушені закритися.

На думку президента, неможливо жити за нинішнього курсу національної валюти, якщо держбюджет розраховано за курсом 30 грн за долар. Зеленський висловив думку, що всі підприємці розуміють ситуацію навколо голови Нацбанку.

Як раніше писав «Ракурс», екс-голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що наразі Україна не може існувати без зовнішніх джерел фінансування. Уряд формує держбюджет із дефіцитом, який неможливо покрити за рахунок внутрішніх ресурсів. Тому без кредитів МВФ доведеться включати друкарський верстат, щоб цей дефіцит профінансувати.